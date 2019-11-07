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Ticaret Borsasından tıbbî ve aromatik bitkiler için ilk adım

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası, alternatif ürün arayışı içinde olan üreticiler için tıbbi ve aromatik bitki konusunda çalışmalara başladı.

07.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:09 Ticaret Borsasından tıbbî ve aromatik bitkiler için ilk adım
Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası, alternatif ürün arayışı içinde olan üreticiler için tıbbi ve aromatik bitki konusunda çalışmalara başladı.

Ticaret borsası konferans salonunda tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda uzman Arzu Erbatur ve Lütfü Civelek bilgilendirme yaptığı seminere Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu ve üreticiler katıldı. Arzu Erbatur, tıbbi bitki yetiştiriciliğinin alternatif tıpta kullanımı, ekonomik değeri ve pazarlaması hakkında bilgiler verildi. Erbatur, artık ülkemizde bitkilerin gün geçtikçe önem kazandığını, sentetik ilaçların yan etkilerinin bilincine varılması ve bu ilaçlardan zararın asgariye indirilmesi maksadıyla alternatif tıbba yönelindiğini, Avrupa ülkelerinde doktorların reçetelerine öncelikle tıbbi bitkileri yazdıklarını anlattı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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