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Ticaret gelişmeleriyle altın fiyatları düştü

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına yaklaştıklarını söylemesinin ardından gerilerken, petrol fiyatlarındaki, ABD ham petrol stoklarındaki yükselişe bağlı gerilemeyi ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanacağına ilişkin beklentiler sınırladı.

27.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:54Ticaret gelişmeleriyle altın fiyatları düştü

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına yaklaştıklarını söylemesinin ardından gerilerken, petrol fiyatlarındaki, ABD ham petrol stoklarındaki yükselişe bağlı gerilemeyi ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanacağına ilişkin beklentiler sınırladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.31 düşüşle 64.07 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 58.24 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 16.98 dolardan,

altın, yüzde 0.13 düşüşle 1,458.40 dolardan,

bakır, yüzde 0.39 düşüşle 2.66 dolardan,

platin, yüzde 0.70 düşüşle 905.30 dolardan ve

paladyum yüzde 0.07 artışla 1,781 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 442 liraya, Cumhuriyet altını da 1,827 liraya geriledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: DHA

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