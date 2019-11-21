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Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yatay

ABD ham petrol stoklarındaki artışın beklentilerin altında kalmasıyla Çarşamba günü yüzde 2.0'nin üzerinde yükselmesinin ardından, ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki belirsizliklere bağlı olarak gerilerken, altın fiyatları yatay hareket ediyor.

21.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:49Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yatay

ABD ham petrol stoklarındaki artışın beklentilerin altında kalmasıyla günü yüzde 2.0'nin üzerinde yükselmesinin ardından, ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki belirsizliklere bağlı olarak gerilerken, altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.32 düşerek 62.20 dolara, ABD hafif ham petrolü de yüzde 0.3 gerileyerek 56.84 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.09 düşüşle 17.10 dolardan,

altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,470.70 dolardan,

bakır, yüzde 0.81 düşüşle 2.628 dolardan,

platin, yüzde 0.32 artışla 922.90 dolardan ve

paladyum yüzde 0.61 düşüşle 1,731.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 440 liraya, Cumhuriyet altını da 1,820 liraya geriledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çarşamba, Ekonomi

Kaynak: DHA

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