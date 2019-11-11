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Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve yavaşlayan küresel ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 1.0'e yakın düyerken, altın fiyatları hafif yükseldi.

11.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:32Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve yavaşlayan küresel ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 1.0'e yakın düyerken, altın fiyatları hafif yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.01 düşüşle 61.88 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.96 düşüşle 61.88 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.01 artışla 16.825 dolardan,

altın, yüzde 0.21 artışla 1,463.10 dolardan,

bakır, yüzde 0.21 düşüşle 2.6765 dolardan,

platin, yüzde 0.43 düşüşle 889.30 dolardan ve

paladyum yüzde 0.68 artışla 1,720.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,836 liraya yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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