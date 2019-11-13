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Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatları düşerken, yatırımcıların "güvenli limanı" olan altın yükseldi.

13.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:42Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatları düşerken, yatırımcıların "güvenli limanı" olan altın yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.44 düşüşle 61.79 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.35 düşüşle 56.60 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.31 artışla 16.91 dolardan,

altın, yüzde 0.66 artışla 1,463.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.13 artışla 2.649 dolardan,

platin, yüzde 0.83 artışla 877.10 dolardan ve

paladyum yüzde 0.49 artışla 1,678.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 443 liraya, Cumhuriyet altını da 1,834 liraya yükseldi.

Şili'de Salı günü yaşanan genel grev nedeniyle bakır madenlerinde bazı erteleme ve üretimde aksamalara karşın, faaliyetler sürüyor. Şili'de bazı önemli maden yataklarının bulunduğu Atamaca Çölü'ne açılan kapı olarak görülen Calama'da işçi servis ve kamyonlarının girdiği bazı yollar grev nedeniyle kapatıldı. Maden işçileri Collahuasi madeni dışında yürüyüş yaptı. Bölgeden gelen haberlere göre, Escondida madeninde faaliyetler sürerken, El Soldado ve Los Bronces madenlerinde bazı gecikmeler ve erişim sorunları yaşanıyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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