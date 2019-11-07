Haberler » Ekonomi » Ticaret gelişmeleriyle petrol ve altın yatay

Ticaret gelişmeleriyle petrol ve altın yatay

Çin ticaret anlaşmasının imzalanmasının ertelenebileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle küresel emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları yatay hareket ediyor.

07.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:39 Ticaret gelişmeleriyle petrol ve altın yatay

ABD-Çin ticaret anlaşmasının imzalanmasının ertelenebileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle küresel emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.02 düşüşle 61.73 dolar ve ABD hafif petrolü yüzde 0.04 artışla 56.37 dolar ile, Çarşamba günündeki düzeylerine yakın işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.02 düşüşle 17.595 dolardan,

altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,491.90 dolardan,

bakır, yüzde 0.24 artışla 2.671 dolardan,

platin, yüzde 0.24 artışla 933.90 dolardan ve

paladyum yüzde 0.49 artışla 1,769.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 lirada ve Cumhuriyet altını da 1,863 lirada sabit kalırken, çeyrek altın 450 liraya geriledi.



Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:14   ING Türkiye olimpik kızların ilham veren hikayelerini sahneye taşıdı
11:12   Albayrak: "Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç"
11:16   Türkiye'den 56 ülkeye 120 milyon dolarlık üzüm ihracatı
11:16   Pakdemirli: Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11...
11:16   Yöresel lezzetlerde hedef 25 milyar avroluk gelir
7.11.2019 11:20:18