Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ticaret İl Müdürlüğü sağlık ve temizlik ürünü satan firmaları denetimi

Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Koronavirüs (covid 19) salgını nedeniyle, sağlık ve temizlik ürünleri ile temel gıda maddelerinde meydana gelen haksız fiyat artışlarını önlemek için Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, Zabıta Müdürlüğü, İl...

06.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:36
Ticaret İl Müdürlüğü sağlık ve temizlik ürünü satan firmaları denetimi
Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Koronavirüs (covid 19) salgını nedeniyle, sağlık ve temizlik ürünleri ile temel gıda maddelerinde meydana gelen haksız fiyat artışlarını önlemek için Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü personellerinden oluşturulan komisyon İl merkezinde, eczaneler, ecza depoları, parfümeri, kozmetik temizlik ürünleri perakende ve toptan satıcıları denetledi.

Komisyon üyeleri tarafından 62 firmada, Koruyucu Maske, Dezenfektan, Kolonya, temizlik malzemesi vb. 136 üründe, Market, Şarküteri, Manav, Gıda Toptancıları ile Sebze Halinde olmak üzere 37 firmada, Un, yağ, Şeker, Makarna, sebze, meyve vb. 53 ürün denetimi yapıldı.

06 Mart - 06 Nisan 2020 tarihleri arasında 99 firmada 189 ürün için yapılan denetimler sonucunda, haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 4 firma gerekli yaptırımlar uygulanması için Tcaret Bakanlığına bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Zabıta Müdürlüğü, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ticaret İl Müdürlüğü sağlık ve temizlik ürünü satan firmaları denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: flash - Haber 18:58: flash - Haber 18:58: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü - Haber 18:57: İpekyolu Belediyesi'nden yaya dezenfeksiyon tüneli - Haber 18:57: Denizli Valiliğinden photoshoplu sahte ekran görüntüsü ile ilgili açıklama - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber