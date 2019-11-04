Ticaret iyimserliğiyle petrol yükseldi, altın yatay

Çin ile ABD arasında görüşmeleri sürdürülen ticaret anlaşmasının birinci aşamasının imzalanması ile ilgili olumlu beklentiler ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim halinde olduklarına ilişkin açıklamaların ardından petrol fiyatları yükseldi.

Altın fiyatları, doların zayıf imalat verisinin etkisiyle gerilemesi sonucunda yatay seyrederken, ABD-Çin ticaret anlaşmasının bu ay yapılacağı işaretleri, risk iştahını artırarak altının kazanımlarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 geriledikten sonra 1,512.93 dolar ile yatay seyrediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.27 artışla 18.10 dolardan,

altın, yüzde 0.01 artışla 1,511.60 dolardan,

bakır, yüzde 0.77 artışla 2.673 dolardan,

platin, yüzde 0.46 düşüşle 949.60 dolardan ve

paladyum yüzde 0.87 düşüşle 1,768.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 452 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,872 liraya geriledi.

Petrol, ABD ve Çin arasındaki olumlu gelişmelerin ardından yükselişe geçti.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.51 artışla 62.62 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.67 artışla 57.14 dolardan işlem görüyor.