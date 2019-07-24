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Ticaret Komisyonu'ndan Facebook'a 5 milyar dolar ceza, bakanlıktan teknoloji şirketlerine inceleme

Federal Ticaret Komisyonu Facebook'a 5 milyar dolar ceza verdi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı da ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerinin rekabet karşıtı girişimlerde bulunup bulunmadığıyla ilgili inceleme yapacağını duyurdu

24.07.2019 17:37 Ticaret Komisyonu'ndan Facebook'a 5 milyar dolar ceza, bakanlıktan teknoloji şirketlerine inceleme
Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Ticaret Komisyonu sosyal medya platformu Facebook'a özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 milyar dolar ceza verdi.

Komisyon tarafından şu ana kadar bir teknoloji şirketine verilen en yüksek cezanın yanı sıra Facebook'un faaliyetleri üzerindeki denetimler de artırılacak.
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Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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