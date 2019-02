Ticaret Lisesi Mezunlarından Geleneksel Buluşma Günü

Kaynak: İHA

Bilecik Ticaret Lisesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen buluşma gününde mezunlar bir araya geldi.Vatandaşlarla bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da kendisinin mezun olduğu Bilecik Ticaret Lisesindeki arkadaşları ile buluştu. Gerçekleştirilen buluşma hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik Ticaret Lisesi mezunlarının her yıl gerçekleştirdiği geleneksel buluşma gününde dostlarımızla, bizleri yetiştiren hocalarımızla bir araya geldik. Aynı sırayı paylaştığımız değerli dostlarımızı ve arkadaşlarımızı görmekten ve anılarımızı yad etmekten büyük mutluluk duydum. Daha nice uzun yıllar Ticaret Lisesi mezunları buluşmalarında bir araya gelmek temennisiyle tüm dostlarıma sağlık, mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK