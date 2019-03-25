Ticaret Odası'ndan Başkan Çelik'e Teşekkür Ziyareti

Kaynak: İHA

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Gülsoy, Başkan Çelik'in 4 yılda şehrimize çok büyük hizmetler yaptığını söyledi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ziyaretleri devam ediyor. Başkan Çelik'i yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yapılanlar nedeniyle teşekkür etti. Başkan Çelik'in 4 yıl boyunca canla başla çalıştığını ifade eden Gülsoy; "Çok güzel hizmetler yaptınız. Allah razı olsun. 4 yıl boyunca canla başla, gecenizi gündüzünüze katarak çalıştınız. Şehrimize yaptığınız bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyoruz. İnşallah sizin tecrübenizden faydalanacağız. Aynı zamanda Ticaret Odamızın üyesisiniz. Bundan sonraki hayatınızda Kayseri ekonomisine daha çok katkıda bulunacaksınız" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de nazik ziyaret için teşekkür ederek; "Bugüne kadar gücümüzün yettiğince hizmet etmeye gayret ettik. Her yaptığımız iş 'İyi ki yaptık' dediğimiz işler oldu. Önemli olan geride hoş bir sada bırakmak ve duayla anılmak. İnşallah hemşehrilerimiz 'Allah razı olsun' derse bu bize yeter. Bundan sonra da sanayici ve ticaret erbabı olarak şehrimize hizmete devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ