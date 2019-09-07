Haberler» Güncel» Haber

Ticaret savaşı nedeniyle ağustos ayında ABD'de 10 bin kişi işsiz kaldı

Fransa'da yapılan bir araştırma Çin-Amerika ticaret savaşıyla Birleşik Devletler'de işyeri kaybı arasındaki ilişkiyi belirliyor.

07.09.2019 14:37 Ticaret savaşı nedeniyle ağustos ayında ABD'de 10 bin kişi işsiz kaldı

ABD'de işyerlerinde saptanan istihdam kaybı ağustos ayında hızlanarak sürdü. 5 Eylül Perşembe günü yayımlanan bir incelemeye göre, bu kaybın 10 binden fazlasının sadece Çin ile girişilmiş ticaret savaşından kaynaklandığı görülüyor.

İşverenler de istihdam kaybının bir ağustos ayı için 2009'dan bu yana en yüksek düzeye çıktığına işaret ediyorlar. İşsizleşme, özellikle sağlık, teknoloji ve imalat sektörlerinde temmuz ayına kıyasla hemen hemen yüzde 38 oranında sıçrayarak 53 bin 480 sayısına vardı.

Challenger, Gray & Christmas'ın raporunda işverenlerin Birleşik Devletler ve Çin tarafından karşılıklı olarak koydukları gümrük vergilerinin etkilerini hissetmeye başladıkları vurgulanıyor. Araştırma, yatırımcıların kaygılarının piyasalardaki güven ortamına olumsuz yansıdığı ve işverenlerin de, ürettikleri ürün ve hizmetlere yönelik talebin yavaşlamasına tepki olarak istihdam ettikleri emekçi sayısında azaltmaya gittikleri belirtiliyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
15:29   Chp lideri kılıçdaroğlu efeler'de konuştu
15:28   Beylikdüzü'nde oyun fuarı kuyruğu
15:26   Otomobilin, başka bir otomobille çarpışıp takla attığı kaza kamerada
15:26   Festivalde gıda satışı yapan stantlar denetleniyor
15:26   Çanakkale Savaşı'nda batan İngiliz denizaltısı görüntülendi
15:26   Üzüm hasadı başladı
15:26   Milyonfest Fethiye'de Şebnem Ferah coşkusu