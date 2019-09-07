Ticaret savaşı nedeniyle ağustos ayında ABD'de 10 bin kişi işsiz kaldı

ABD'de işyerlerinde saptanan istihdam kaybı ağustos ayında hızlanarak sürdü. 5 Eylül Perşembe günü yayımlanan bir incelemeye göre, bu kaybın 10 binden fazlasının sadece Çin ile girişilmiş ticaret savaşından kaynaklandığı görülüyor.

İşverenler de istihdam kaybının bir ağustos ayı için 2009'dan bu yana en yüksek düzeye çıktığına işaret ediyorlar. İşsizleşme, özellikle sağlık, teknoloji ve imalat sektörlerinde temmuz ayına kıyasla hemen hemen yüzde 38 oranında sıçrayarak 53 bin 480 sayısına vardı.

Challenger, Gray & Christmas'ın raporunda işverenlerin Birleşik Devletler ve Çin tarafından karşılıklı olarak koydukları gümrük vergilerinin etkilerini hissetmeye başladıkları vurgulanıyor. Araştırma, yatırımcıların kaygılarının piyasalardaki güven ortamına olumsuz yansıdığı ve işverenlerin de, ürettikleri ürün ve hizmetlere yönelik talebin yavaşlamasına tepki olarak istihdam ettikleri emekçi sayısında azaltmaya gittikleri belirtiliyor.