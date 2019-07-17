17.07.2019 16:33
Haberler» Ekonomi» Haber

Ticaret savaşları Apple'ın yönünü değiştirdi

Ticaret savaşları Apple

Apple'ın kablosuz kulaklığı Airpods'un üretimini, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri nedeniyle Vietnam'a taşıma çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Apple'ın kablosuz kulaklığı Airpods'un üretimini, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri nedeniyle Vietnam'a taşıma çalışmalarına başladığı duyuruldu.
Nikkei Asian Review gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple'ın anlaşmalı üreticisi olan Çin firması GoerTek AirPods'un en son modelinin üretim sürecindeki direncini test edecek. Bu zamana kadar yalnızca Çin'de üretilen cihaz, bu yaz itibariyle Vietnam'da da üretilecek.
Nikkei Asian Review daha önce, Apple'ın üretiminin yüzde 15 ile yüzde 30 arasındaki bir bölümünü, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin sonucundan bağımsız olarak, Çin'den Güneydoğu Asya'ya taşımayı planladığını duyurmuştu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Apple, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
20:34   Avrupa borsaları düşüşle kapandı
20:32   "THK'nin Olağanüstü Büyük Genel Kurula gittiği gerçeği yansıtmıyor"
20:17   Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi
20:07   İran: Ekonomik savaşa son verirse görüşürüz
19:52   Fransız bakan: Kripto para Libra için henüz şartlar olgunlaşmadı
19:39   Çerkezköy TSO Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı
19:12   İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı