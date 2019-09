Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile röportaj "Ticaret savaşları yerli ve milli olmanın önemini gösteriyor"Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan:"Dünyada öyle bir trend oluştu ki, ticaret savaşları da bunu etkiliyor aslında, artık herkes yerli ve milli uygulamalara doğru ilerliyor""Türkiye'nin bugünkünün 15-20 katı fibere yatırım yapması lazım""Üç operatör bunu ayrı ayrı yaparsa, toplam 15 milyar dolarla, her birinin beşer milyar dolar civarında bir yatırım yapması lazım. Halbuki biz bu yatırımı kolektif şekilde yapabilirsek 3-4 milyar dolara bu problemi çözebiliriz"GÖKHAN KURTARAN - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, küresel ticaret savaşlarının yerli ve milli uygulamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Artık herkes yerli ve milli uygulamalara doğru ilerliyor" dedi.

Londra'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Erkan, Türkiye'nin daha hızlı bir şekilde fiber altyapısını geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin bugünkünün 15-20 katı fibere yatırım yapması lazım. Türkiye'de bunu yapabilecek üç operatör var. Bu üç operatör bunu ayrı ayrı yaparsa, toplam 15 milyar dolarla, her birinin beşer milyar dolar civarında bir yatırım yapması lazım. Halbuki biz bu yatırımı kolektif şekilde yapabilirsek 3-4 milyar dolara bu problemi çözebiliriz." ifadelerini kullandı.

Erkan, ortak hareket edilerek ülkenin fiber altyapısının tamamlanmasın ardından elde kalan sermayenin yeni rekabetçi hizmetlerin sağlanmasında kullanılabileceğini belirterek, "Fiberin inşaat kısmının ayrı ayrı yapılmasına gerek yok, ortak yapılması lazım. Bu iş İngiltere'de, Güney Kore'de, ABD'de ortak yapılıyor. Doğru yöntem altyapıda ortaklık, üst yapıda rekabet." şeklinde konuştu.

Telekomünikasyon şirketlerinin fiber altyapısının geliştirilmesi için bir araya getirmesinde ülke stratejisinin önemli olduğunu belirten Erkan, "Ülkenin bir stratejisi olması gerekiyor. Şirket stratejileri zaman zaman çelişebilir. Burada ülkelerin stratejisi önemli. Ülkelerin doğru yolu, devlet baba gibi, toparlayıcı bir şekilde doğru stratejiyi ortaya koyması lazım ki, rekabet daha adil olsun. Sonuçta kazanan Türkiye olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Veri çok değerli, işlenmiş veri çok daha önemli"

Son dönemde dünyada yaşanan küresel ticaret savaşlarının telekomünikasyon alanında yerli ve milli uygulamaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Erkan, "Dünyada öyle bir trend oluştu ki, ticaret savaşları da bunu etkiliyor aslında, artık herkes yerli ve milli uygulamalara doğru ilerliyor. Biz bundan beş yıl önce 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' demiştik. Aslında veri çok değerli. Hele ki işlenmiş veri çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

Erkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz, bu işlemiş veriyi kullanarak başka firmaların fayda sağlamasına karşı, Türkiye'nin kendi koruma kalkanını oluşturması ve bunun üzerine çalışmasını çok önemsedik. Bu konuda 2 milyar liranın üzerinde, sekiz bölgede, her birinde neredeyse 10-12 bin metrekare altyapılarının olduğu, dünya standartlarında üst düzey veri merkezlerini hayata geçirdik. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın, yerli ve milli olsun' dedik. Bunun aslında doğru olduğunu bugünkü ticaret savaşları da gösteriyor. Ama her anlamda hazır olmak lazım. Altyapının, veri merkezlerinin, bulut yatırımlarının hazır olması lazım. Bunların hepsi bir bileşen. Sonunda çözümlerimizin hazır olması lazım."

Telekom dünyasında bir değişimi yaşandığını, bunun öncülerinden birinin de Turkcell olduğunu belirten Erkan, "Altyapı telekom oyuncularından artık dijital operatörlere yöneliyoruz. Dijital operatörler dediğimiz zaman da dijital servisler gündeme geliyor. Turkcell bu anlamda 22 dijital servisi ile öne çıkıyor. Bu öne çıkış dijital operatörlerin ilgisini çekiyor. Londra'da Dünya Mobil Operatörler Birliği'nin (GSMA) toplantısına gelme sebeplerimizden birisi de, sadece bilgi almak değil. Buradaki birlik bu dönüşümü nasıl sağladığımızı öğrenmek istiyor." diye konuştu.

