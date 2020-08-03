Ticaretin hızına hız katacak dijital dönüşüm Balıkesir'de

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasıyla ilişkin yaptığı açıklamada, Balıkesir Ticaret Odası'nın da e-dönüşüm projesine pilot oda olarak katıldıklarını belirterek, tescil işlemlerinde ilanların en geç iki saat içinde yayınlandığını ifade etti.

Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula Ticaret Sicil Gazetesi'nin dijital ortamda yayın yapmasıyla birlikte tescil işlemlerinin Ticaret Sicil Gazetesi'nde iki saat içinde yayınlanarak tamamlandığını söyledi. Kula Balıkesir Ticaret Odası'nın da pilot odalar içinde yer aldığını belirterek, Balıkesir'deki tescil işlemlerine dair ilanların dijital ortamda yayınlanmaya başladığını dile getirdi.

BTO'da tescil işlemleri ilanları dijital ortamda

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula yaptığı açıklamada, "1957 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından çıkarılan, Türkiye'nin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini sağlayan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde dijital dönüşüm gerçekleştirildi. Daha önce Ticaret Sicili Müdürlüklerinde tescil edilen işlemler 1 hafta sonra Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ediliyordu. Yeni uygulama ile TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliği ile ilanların elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne gönderilmesi e-dönüşüm projesi ile MERSİS'te gerçekleştirilen tescili ihtiva eden ilanın, elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne aktarılması ve en geç iki saat içerisinde Gazetede yayımlanması sağlandı. 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Pilot Odaların devreye alınmasından sonra Balıkesir Ticaret Sicili Müdürlüğümüz personelleri de gerekli eğitimleri tamamlayarak 21 Temmuz 2020 tarihinde e-dönüşüm projesine dahil oldu ve tescil işlemlerine dair ilanlar dijital olarak yayınlanmaya başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü bürokratları ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na gösterdikleri işbirliği ve katkıları için teşekkür eder, uygulamanın Türkiye'ye ve ticaret alemine hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - BALIKESİR