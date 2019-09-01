Haberler» Güncel» Haber

Ticari araç Ceyhan Nehri'ne düştü

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

01.09.2019 23:16 Ticari araç Ceyhan Nehri'ne düştü
Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Mehmet Bayrak yönetimindeki 46 ABG 215 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş- Ekinözü karayolunun 100'üncü kilometresinde, Ceyhan Nehri'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş ve Ekinözü ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş, Ekinözü, Ceyhan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:55   Kadıköy'de beraberlik rüzgarı esti
23:51   Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
23:50   Dha yurt bülteni-21
23:50   Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu
23:49   Dha yurt bülteni-20
23:47   Bıçaklı kavga: 1 ölü
23:46   Sahih-i Buhari 10 günde hatmedildi