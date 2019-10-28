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Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıÇORUM - Çorum'da bir motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

28.10.2019 14:54
Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
ÇORUM - Çorum'da bir motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim A.yönetimindeki 19 AAK 340 plakalı motosiklet ile Hüseyin D.'in kullandığı 19 AF 930 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet park halindeki başka bir aracın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan İbrahim A., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum, Yerel

Kaynak: İHA


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