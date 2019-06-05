05.06.2019 20:44
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Ticari araç refüje çarptı: 1 yaralı

Ticari araç refüje çarptı: 1 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari aracın refüje çarpması sonucu Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesi Çermik Bulvarında meydana geldi.

Ticari araç refüje çarptı: 1 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari aracın refüje çarpması sonucu
Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesi Çermik Bulvarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen ticari araç, iddiaya göre, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ticari araç refüje çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Çermik, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

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