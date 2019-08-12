Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

12.08.2019 10:18 Ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Gündoğmuş ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yayladan dönen 07 LLP 57 plakalı ticari araç sürücüsü Ali Kıpık (76), Gündoğmuş istikametinden Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halindeyken Çakalsokmağı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kaza sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılan Mustafa Kıpık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Müzeyyen Kıpık ise ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:34   Düzce'de alev topuna dönen otomobil kül oldu
11:27   Antalya'da 'hırsız sevgililer' tutuklandı
11:27   Otomobil alev alev yandı
11:27   Bolu'da yabani hayvan postu operasyonu
11:24   Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
10:51   Yolcu otobüsünü durduran polisler bakın ne yaptı
10:51   Jandarmanın 'kemerin ses getirsin uygulamasına' vatandaştan destek