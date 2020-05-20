Ticari araç servise arkadan çarptı: 3 yaralı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, servis aracına arkadan çarptı.

Ticari araç servise arkadan çarptı: 3 yaralı
20.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:22
Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, servis aracına arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 PY 301 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 38 AAB 891 plakalı servis aracına çarptı. Meydana gelen kazada 38 PY 301 plakalı ticari aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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