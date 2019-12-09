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Ticari araç şoförlerine yönelik alkol ve uyuşturucu madde denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde "ticari araç şoförleri üzerinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına" yönelik denetim gerçekleştirildi.

09.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:56Ticari araç şoförlerine yönelik alkol ve uyuşturucu madde denetimi
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde "ticari araç şoförleri üzerinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına" yönelik denetim gerçekleştirildi.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 4-5 'ta 81 ilde denetim gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 63 bin 18 araç ve sürücü denetlendi, 404 sürücünün alkol, 6 sürücünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. Bu sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı.
Denetimlerde 734 araç trafikten men edilirken 354 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.
Uygulamalarda 5 bin 984 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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