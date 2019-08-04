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Ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

04.08.2019 16:43 Ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Çorum'un Sungurlu ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Özsoylar yönetimindeki 06 BEK 946 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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