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Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çorum'da ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

16.01.2020 01:13 | Son Güncelleme: 16.01.2020 01:19Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı
'da ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman yönetimindeki 19 EF 619 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 BR 397 plakalı otomobil Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç devrildi. Kazada ticari araçta bulunan sürücü Süleyman Kılıçarslan ve Şengül, Halime, Cihan ve Ceyhan Kılıçarslan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İddialara göre kazanın ardından otomobil sürücüsü ise aracı olay yerinden bırakıp kaçtı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kılıçarslan, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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