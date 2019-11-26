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Ticari araçla çarpışan otomobil, üniversite öğrencilerinin arasına daldı.

Ticari araçla çarpışan otomobil, üniversite öğrencilerinin arasına daldı.

26.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:03
Ticari araçla çarpışan otomobil, üniversite öğrencilerinin arasına daldı...Araçta sıkışan annesini böyle kurtarmaya çalıştı
Ticari araçla çarpışan otomobil, üniversite öğrencilerinin arasına daldı, kazada 4 kişi yaralandı
BİLECİK - Bilecik'te ticari araçla çarpışan otomobilin minibüs bekleyen üniversite öğrencilerinin arasına daldığı kazada 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün araç içerisinde sıkışan annesini kurtarma çabaları kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Vezirhan beldesinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan Yusuf Ç. idaresindeki 11 BC 159 plakalı hafif ticari araç ile kent merkezinden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi dönmekte olan Yasin Ç. yönetimindeki 34 CIK 882 plakalı otomobil üniversite kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil ilk olarak üniversite giriş kapısı önünde minibüs bekleyen 10 öğrenci arasına daldı. Ardından kaldırıma çıkan otomobil 10 metre sonra durabildi. Kazada minibüs bekleyen Azerbeycan uyruklu öğrenci Ulvi Mammadov'un yanı sıra, 34 CIK 882 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Güneş Ç. (56), Nurhan Ç. ve Ayşenur T. yaralandı. Yaralılar olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç içerisinde sıkışan annesini kurtarmaya çalıştı
Sürücü Yasin Ç., kaza sonrasında araç içinde kapı açılmaması sonucu sıkışan annesinin çıkarılması için yoğun çaba gösterdi. O anlara kameraya yansırken, yaşlı kadın olay yerine gelen 112 ekiplerinin yardımı ile diğer kapıdan çıkarıldı. Kazada araçlar çekici yardımı ile çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan üniversite önünde 10 öğrencinin minibüs beklediği öğrenilirken, bir kişi de koluna ayna çarpması sebebiyle yaralandı.
Ticari araçla çarpışan otomobil, üniversite öğrencilerinin arasına daldı.

Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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