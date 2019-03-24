24 Mart 2019, 14:30
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Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucun 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucun 1 kişi yaralandı.

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Elekci yokuşu Sönmez Fırın Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ö.'nün (36) kullandığı 55 ABN 044 plakalı motosikletle Mustafa D. idaresindeki 55 T 4620 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN Selçuk, Bafra, Samsun, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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