Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

23.09.2019 15:07Ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yandan çarpan aracın diğer aracı yoldan kaldırıma savurma anı kayıtlara girdi.

Kaza; Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8513 sokaktan Şeyh Şamil Caddesi'ne çıkan Mehmet Topcuoğlu'nun kullandığı 07 MGZ 37 plakalı ticari araç, Emniyet Müdürlüğü istikametine gitmekte olan Ali Sönmez'in kullandığı 07 EJD 81 plakalı ticari araca kavşakta yandan çarptı. Hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Mehmet Topcuoğlu yaralanırken, yaralı Topcuoğlu bir başka araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:49 Yasak aşk cinayetinde karar belli oldu
17:40 Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde...
17:38 Ordu'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
17:38 Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde...
17:37 Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
17:36 Kemer'de orman yangını
17:36 Göçmenlere Yunan zulmü