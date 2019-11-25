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Ticari avcılığın yasak olduğu gölette kaçak balık avına karşı denetim

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan ve ticari balık avcılığının yıl boyunca yasak olduğu gölette kaçak avlanmaya karşı yürütülen denetimlerde çok sayıda sahipsiz ağ ele geçirildi.

25.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:56Ticari avcılığın yasak olduğu gölette kaçak balık avına karşı denetim
'nın ilçesinde bulunan ve ticari balık avcılığının yıl boyunca yasak olduğu gölette kaçak avlanmaya karşı yürütülen denetimlerde çok sayıda sahipsiz ağ ele geçirildi. Ağların gözlerine takılan canlı tatlı su balıkları ise tekrar gölet sularına salındı.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı ekipler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğinin de (KAOBDER) verdiği destekle ticari amaçlı su ürünleri avcılığının yılın 12 aylık süresinde de yasak olduğu Şehit Mehmet Çolak Göleti'nde kaçak avlanmaya karşı denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Karadan ve botla su yüzeyinden yapılan denetimlerde gölete balık avı yapmak maksadıyla kaçak avcılar tarafından serildiği belirlenen toplam uzunluğu 300 metreye ulaşan çok sayıda sahipsiz balıkçı ağı ele geçirildi.

Ağlar yakılarak imha edilmek üzere toplanıp kıyıya çıkarılırken ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı tatlı su balığının ise tekrar yaşam alanı olan gölet sularına salındı. - KONYA

Sarayönü, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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