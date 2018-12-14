Ticari Hayatta Yaşanan Sorunlar Kmtso'da Tartışıldı

Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar, ülkenin zor bir ekonomik süreçten geçtiğini, gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını ancak iş adamlarının desteğini de önemsediklerini söyledi.
Başar, Kahramanmaraş
Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO
) düzenlenen ticari hayatta yaşanan sorunlara ilişkin toplantıda, iki gündür Ticaret Bakanlığının tüm birimlerinin katılımı ile Kahramanmaraş'ta çok sayıda firmayı ziyaret ettiklerini belirtti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın talimatıyla her ilde sanayici, üretici ve esnafı ziyaret ettiklerini dile getiren Başar, Kahramanmaraş'ta da ihracat, ithalat, iç ticaret ve gümrük alanlarında, bakanlığın tüm birim temsilcileriyle çalışma yaptıklarını kaydetti.
Genel Müdür Yardımcısı Başar, şöyle devam etti:
"Sizleri dinlemek istiyoruz, sizlerin sorunlarını, beklentilerini, bakanlığımızı ilgilendiren, başka kurumları da ilgilendiriyorsa da o kurumları da dikkate alarak dinlemek ve bunları kayıt altına alarak burada cevap verebildiğimiz, değerlendirme yapabildiklerimizi sizlerle paylaşmak, bazı hususları da Ankara
'ya dönüşte sizlere iletişimle dönmek istiyoruz. Tabiki bu çalışmaların sonucunda bir raporlama yapıp Sayın Bakanımıza sunmak hedefindeyiz. Ülkemiz zor bir ekonomik süreçten geçiyor. Bu süreçte de bakanlık olarak süreçleri hızlı olarak kontrollü bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Sizlerin bu noktada desteğini de önemsiyoruz."
KMTSO Başkanı Serdar Zabun ise Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara şifa diledi.
İçerisinde bulunulan dönem itibarıyla, özel sektörün yön tayini ve ileriyi görme bakımından ciddi anlamda zorlandığı bir zamanda Ticaret Bakanlığının sahaya inerek sorunları yerinde tespit etmek suretiyle çözüm arayışına girmiş olmasının reel sektör temsilcilerini oldukça memnun ettiğini dile getiren Zabun, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bakanlık yetkililerine teşekkür etti.
KTSO'nun Ticaret Bakanlığını ilgilendiren çalışmalarını aktaran Zabun, şöyle devam etti:
"Yerli üretimi gözetmek bakımından pamuk ipliği ve sentetik iplik ithalatına ek vergi çalışmalarını Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında, tekstil sektörünün ekonomiye, ihracata, istihdama katkısını arttırmayı hedefliyoruz. Paslanmaz yassı çelik ithalatında uygulanan ek verginin kaldırılması ve şehrimizin ikinci büyük sektörü olan metal mutfak eşyalarının hammadde konusunda rahat nefes almasını arzu ediyoruz. Bu konuda da girişimlerimizi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Ana hammaddesi yassı çelik olan metal mutfak eşyaları sektörü, bu hammaddenin ithalatında uygulanan ek vergilerle rekabet gücünü ve ihraç pazarlarını kaybetme noktasına geldi. Bu anlamda, ek vergilerin iptali sektörü oldukça rahatlatacak ve ülke ekonomisine katkısını güçlendirecektir."
İl Ticaret Müdürü Ahmet Uçar'ın da konuşmasının ardından KMTSO üyesi şirket temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla toplantıda, ticari hayatta yaşanan sorunlar ve çözüm yolları tartışılarak, ekonominin önünün açılması için gereken adımlar masaya yatırıldı.
CEO
14 Aralık 2018 Cuma 17:08