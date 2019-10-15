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Ticari minibüs alev alev yandı

Esenyurt Hadımköy bağlantı yolunda bulunan alt geçitte bir ticari minibüs, bilinemeyen nedenle alev alev yandı.

15.10.2019 16:05
Esenyurt Hadımköy bağlantı yolunda bulunan alt geçitte bir ticari minibüs, bilinemeyen nedenle alev alev yandı. Aracın kapıları bir anda kitlenirken, sürücü camdan çıkarak kurtuldu. Yangın nedeniyle alt geçit trafiğe kapatılırken, araç kuyrukları oluştu.
Olay, Esenyurt Hadımköy bağlantı yolunda bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ticari minibüs bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Araç kapıları kitlenirken, sürücü Hasan Gökçe camdan çıkarak kurtuldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürdü. Kaza sorası alt geçit bir süre trafiğe kapatılırken, araç kuyrukları oluştu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Gökçe, camdan çıkarak kurtulduğunu söyledi.
(Murat Delice/İHA)
Ticari minibüs alev alev yandı

Hadımköy, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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