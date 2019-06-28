28.06.2019 14:33
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Ticarî sürücülere güvenli sürüş eğitimi

Ticarî sürücülere güvenli sürüş eğitimi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Emniyet Birimi tarafından M ve S plaka minibüsler dahil, ticari taşımacılık yapan araçların sürücülerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

Bursa 'nın Mudanya ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Emniyet Birimi tarafından M ve S plaka minibüsler dahil, ticari taşımacılık yapan araçların sürücülerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası' dahilinde Mudanya ilçesinde bulunan sürücülere ve ticari taşıt şoförlerine güvenli sürüş kuralları eğitimi veriliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonundaki eğitimde şoförlere güvenli sürüşün tanımı, güvenli sürüş öncesi yapılması gerekenler, araçların periyodik muayenesinin yaptırılması, güvenli sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar, farklı şartlarda güvenli sürüş, trafik kazasının olduğu yerde yapılması gerekenler ve kaza tutanağı konularında bilgiler veriliyor. Eğitimlerin Toplum Desteli Emniyet birimi tarafından periyodik olarak 2019 yılı Aralık ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Bursa , Mudanya , Güncel

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