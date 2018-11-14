Ticari Taksi Denetimleri Sürüyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:25



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:25

Kent genelinde yolcu taşıyan ticari taksi denetimlerini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ücret tarifesine uymayan, çalışma ruhsatı bulunmayan ve taksimetre açmayan araçlara cezai işlem uyguluyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki toplu taşıma araçları ile bin 146 ticari taksiye yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, kentin tüm caddelerinde ticari taksileri durdurup kontrolleri yapıyor. Kontrollerde araçların taksimetreleri, çalışma ruhsatları, ücret tarifeleri denetleniyor. Eksiklikleri bulunan ticari taksiler hakkında 1608 sayılı kanuna göre cezai işlem uygulanırken araçlarda orijinalin dışında aksesuar, yüksek sesli müzik dinleme gibi durumları da inceliyor. Rutin denetimler dışında sivil zabıta personelleri de ticari araçlara binerek denetim yapıyor.Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için kent genelinde faaliyet yürüten ticari taksilere yönelik denetimleri artıracak. Yaşanacak her hangi bir olumsuz durumda vatandaşların ticari taksinin plakasını alarak ALO 153 hattına veya Zabıta Daire Başkanlığı'na şikayette bulunması halinde Zabıta ekipleri, anında gerekli müdahalede bulunacak. - DİYARBAKIR