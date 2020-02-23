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Ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

23.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:16

'nin ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Hilmi Bal yönetimindeki 20 T 0434 plakalı ticari taksi, İncilipınar Caddesi istikametinden Bursa Caddesi yönüne giderken, Ulus Caddesi'nden Çamlık yönüne giden Emre Aydın idaresindeki 20 ZF 713 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 26 yaşındaki Osman Türemiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda yaralanan araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Hatice Gül E, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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