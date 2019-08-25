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Ticari taksi şarampole devrildi: Dede ile torunu yaralandı

Denizli'de kontrolden çıkan ticari taksinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada dede ile torunu yaralandı.

25.08.2019 23:23 Ticari taksi şarampole devrildi: Dede ile torunu yaralandı
Denizli'de kontrolden çıkan ticari taksinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada dede ile torunu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tavas ilçesi Aydoğru Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ermiş idaresindeki 20 T 0069 ticari taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ermiş ile torunu Yaren Ermiş yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ermiş ile torunu, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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