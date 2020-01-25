Haberler » 3. Sayfa » Ticari taksi şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

Ticari taksi şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta ticari taksinin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

25.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:09Ticari taksi şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
'ta ticari taksinin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine giden ticari taksi bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Hurdaya dönen araçtaki 3 kişiden biri ağır yaralı olarak çıkartıldı. 2 kişi ise araçta sıkıştı. Sıkışan iki kişinin çıkartılması için AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Araçta sıkışanlardan birinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor. - SİVAS

Kayseri, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

25.1.2020 17:52:48