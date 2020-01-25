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Ticari taksi şarampole uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta ticari taksinin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

25.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:57Ticari taksi şarampole uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
'ta ticari taksinin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine giden T.Ç. yönetimindeki ticari taksi bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Hurdaya dönen aracın sürücüsü T.Ç. ağır yaralandı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ufuk Sunal (60) ve Ümit Doğan (54) araçta sıkıştı. Sıkışan her iki yolcu olay yerinde hayatlarını kaybetti. Hayatlarını kaybeden yolcular, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kayseri, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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