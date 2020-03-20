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Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin azaldığını ve taksi kiralarını ödemekte güçlük çektiklerini belirten taksi sürücüleri, eylem konvoy halinde yaptı.

20.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:45

Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde korona virüs nedeniyle işlerinin düştüğünü söyleyen taksiciler, taksi plaka sahiplerinin kendilerinden aylık olarak aldıkları ücretleri düşürmedikleri ve kazanç sağlayamadıklarını gerekçe göstererek konvoy halinde eylem yaptı. Eylemde taksicilerin 1 metre mesafeli durmaları dikkat çekerken sağlık çalışanlarına moral amaçlı alkış yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok iş yeri çalışanlarına geçici süreliğine izin vermişti. Vatandaşların dışarı çıkmaması ve yolların sokakların boş kalmasıyla ticari taksilerin müşterileri azaldı. Müşteri bulamayan ticari taksi sürücüleri taksi plakası ve taksi sahiplerinin aylık ücretleri indirmemesi nedeniyle Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde eylem yaptı. Yaklaşık 200 taksi konvoy oluşturup kornalar çaldı. Beylikdüzü'nde Pazar alanında toplanan taksi sürücülerinin virüs tehlikesine karşı 1 metre mesafe ile durmaları istendi. Sürücüler, eylemleri sonrasında sağlık çalışanlarına moral amaçlı alkış tuttu.

Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler

İMAMOĞLU'NA VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATTILAR

Eylem sonrası konuşan taksi sürücülerinden Yunus Başbuğa, aylık 9 bin lira ticari taksi plaka kirası yatırdıklarını ifade ederek, "Şoför kendi sigortasını yatırıyor kurtarmıyor kendisini ve 3 durakta çalışıyorlar. Günlük 25 liradan 75 liraya kadar duraklara veriyorlar. Ayrıca araç sahibi de 550 lira istiyor araç sahibi de bu parayı Centerlara plaka sahiplerine veriyorlar. Buradaki amacımız kazanç varsa herkes kazansın zarar varsa sıkıntı varsa herkes o sıkıntıyı çeksin. Bu genel bir sıkıntı. Bu krizi hep birlikte atlamak paylaşmak istiyoruz. Büyükşehir belediye başkanımızın seçim öncesi verdiği bir vaat vardı. Piyasaya plaka sürecekti, ihale açacaktı. Bu 9 bin liralık aylık kira ücreti aşağıya çekilecekti. Daha bu durum gerçekleşmedi. Şoförler para kazanmak için adeta yarışıyor. Araçlarla yarışıyor kaza riski artıyor. Ayrıca kaza yaptığı zaman araç masrafını şoför karşılıyor" dedi.

Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler

"HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASINI BEKLİYORUZ"

Plaka sahibi Ümit Özer ise öğleden sonra taksiyi kullanan şoförlerinden para talep etmediğini ifade ederek, "Burada duran şoför arkadaşlarımız benim aracımdan çalışan arkadaşlar kadar şanslı değil. Bu saat olmuş ceplerinde 50-60 lira para var. Bu arkadaşlar sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olmaya başladılar. Bunlar parayı ceplerinden veriyorlar. Herkesin elini taşın altına koymasını rica ediyoruz. Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız" diye konuştu.

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Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

İstanbul'da Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Etiketler : Ekonomi, Güncel

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