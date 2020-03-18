Ticari Taksi ve Servis Araçları dezenfekte edildi

Bu kapsamda ilimizde faaliyet gösteren taksi ve servis araçlarının dezenfektasyonu yapılarak halkımızın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taksi ve servis araçlarının dezenfektasyonu gerçekleştirildi.

Keskin: Temizliklere dikkat etmemiz ve ciddiye almamız lazım

Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda yapılan dezenfekte sonrası açıklama yapan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Biliyorsunuz dünyayı sarsan bir virüs var. Bu virüsün ülkemizde az olması için özellikle hijyen bakımından Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve yetkililer ile görüştük. Arabalarımızın hijyenik temizliğini yapmak için desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm esnaflarımız adına çok teşekkür ediyorum.

Bütün vatandaşlarımızın bireysel olarak bu temizliklere çok dikkat etmemiz ve ciddiye almamız gerekir. Ülkemizdeki bu kaosu atlatmak lazım, inşallah hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın en başta aldıkları büyük tedbirler sayesinde ülkemizde teğet geçeceğini tahmin ediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.

Bundan sonra arkadaşlarımız araçların camlarını hafif açık bırakın. Araçlarınızı havalandırın. Kolonya ve hijyenik malzeme bulundurun. Arabada sürücü olarak sizlerin veya yolcu alarak aldığınız vatandaşların ellerinin değdiği yerleri mutlaka dezenfekte edin. İşe gelirken ve akşam eve dönerken temizliğe dikkat edelim. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

Başkan Gürkan: Hem bireysel hem toplumsal olarak gerekli önlemleri almalıyız

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Değerli Esnaf Odaları ve Şoförler Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerek taksici esnafımız, servis araçları esnaflarımız gerekse de minibüsçü esnafımız olsun ortak bir çalışma platformu içerisindeyiz.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü, ülkemizde sıkıntılı bir süreç yaratmadan teğet geçmesi noktasında toplum ve devlet olarak gerekli tedbirleri almak gibi bir sorumluluğumuz var. Tabi bizim aldığımız bu tedbirlerin vatandaşlarımızda bir tedirginlik oluşturmamasını her platformda ifade ediyoruz.

Toplu taşıma araçları, taksilerin, servislerin hijyenik koşullarda dezenfekte edilmesinin önemli olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Bizler de örnek olması noktasında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından; taksicilerin, minibüsçülerin, servislerin ve toplu taşıma araçlarımızın ilaçlanması ve dezenfekte edilmesi noktasında çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Toplum olarak bu korona virüse karşı alınacak önlemler noktasında ne kadar önemli olduğunu hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak vurgulamamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte özellikle tokalaşmama noktasında, temizlik ve hijyen noktasındaki hassasiyet ve tutumlarımız aynı zamanda toplumsal ve kendi sağlığımızı öne çıkaracaktır.

Bu çalışmayı yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına ve bize paydaş olan değerli oda başkanımız Şevket Keskin'e ve esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Temennimiz ve dileğimiz o dur ki; memleketimiz korona virüsünden kaynaklanacak enfeksiyon ve diğer ağır şartlarda hastalıkların önüne geçilmesidir. Toplumumuza tekrardan geçmiş olsun diyorum. Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu rakamların üzerine de hasta sayısının çıkmamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler