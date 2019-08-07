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Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.

07.08.2019 13:13 Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında kent merkezine göçmen getireceği bilgisi alınması üzerine 2 kişiyi takibe aldı. Kayseri-Malatya yolu polis kontrol noktasında, göçmenleri taşıyan ticari taksiye yapılan operasyonda, 12 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye girip, üçüncü ülkelere gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sevk ve idaresine organizatörlük yapan C.Ü. ve G.Y. de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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