Ticari ve dolmuş taksiler dezenfekte ediliyor
Koronavirüs salgınına karşı önlem almaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otobüsler ve tramvaydan sonra il genelindeki ticari ve dolmuş taksilere de dezenfekte uygulaması yapıyor.
18.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:52
Koronavirüs salgınına karşı önlem almaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otobüsler ve tramvaydan sonra il genelindeki ticari ve dolmuş taksilere de dezenfekte uygulaması yapıyor.
Hızlı ve özenli bir çalışma gerçekleştiren ekipler, Kocaeli genelindeki ticari ve dolmuş taksileri dezenfekte ederek vatandaşların güvenli yolculuk etmesini sağlıyor. Ticari ve dolmuş taksilerde yapılan uygulama kapsamında araçların içi ayrıntılı bir şekilde dezenfekte edildi. Yapılan uygulama ile vatandaşların kullandığı taksiler virüslere daha hijyenik hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin dezenfekte uygulamaları şehir birçok noktasında aralıksız devam ediyor.
Başkan Büyükakın'a teşekkür
Şehir içerisinde sefer yapan otobüslerin daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildiğini belirten Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Birliği Başkanı Kemal Kaya, "Şimdi de şehrimizde bulunan ticari ve dolmuş taksilerimiz dezenfekte ediliyor. Gösterdikleri gayretten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın'a ve ekibine şahsım ve taksi sahipleri adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ
Hızlı ve özenli bir çalışma gerçekleştiren ekipler, Kocaeli genelindeki ticari ve dolmuş taksileri dezenfekte ederek vatandaşların güvenli yolculuk etmesini sağlıyor. Ticari ve dolmuş taksilerde yapılan uygulama kapsamında araçların içi ayrıntılı bir şekilde dezenfekte edildi. Yapılan uygulama ile vatandaşların kullandığı taksiler virüslere daha hijyenik hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin dezenfekte uygulamaları şehir birçok noktasında aralıksız devam ediyor.
Başkan Büyükakın'a teşekkür
Şehir içerisinde sefer yapan otobüslerin daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildiğini belirten Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Birliği Başkanı Kemal Kaya, "Şimdi de şehrimizde bulunan ticari ve dolmuş taksilerimiz dezenfekte ediliyor. Gösterdikleri gayretten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın'a ve ekibine şahsım ve taksi sahipleri adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel
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