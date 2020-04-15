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Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Gürcistan'ın dayanışmasının ifadesi olarak başkent Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

15.04.2020 23:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:06
Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
Türkiye 'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Gürcistan 'ın dayanışmasının ifadesi olarak başkent Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Mtatsminda tepesinde bulunan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Kulesi, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı verdiği mücadelede Gürcistan'ın desteğini göstermek amacıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Tiflis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'ni desteklemek için Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Bu mücadelede sizin yanınızdayız. Salgını birlikte yeneceğimize inanıyoruz. Gürcistan bu mesajı Türk halkına gönderiyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gürcistan, Türkiye, Güncel
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