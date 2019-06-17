Tiflis'teki Maarif Vakfı okulunda karne heyecanı

Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'te iki yıl önce hizmete giren Türkiye
Maarif Vakfı (TMV) Tiflis Okullarının öğrencilerine karneleri verildi.
TMV Tiflis Okulları binasında düzenlenen karne törenine, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün
, Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı
, TMV Gürcistan Direktörü Selçuk
Baş, TMV Tiflis Okulları Müdürü Taner Canpolat, veliler ve öğrenciler katıldı.
İki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan programda, Akgün ve Bağcı birer konuşma yaparak öğrencilere başarılar diledi. Açılış konuşmaların ardından Akgün, Bağcı, Baş ve Canpolat öğrencilere karnelerini verdi.
Karne töreni ardından AA muhabirine değerlendirmelere bulunan Akgün, "Gürcistan, Türkiye Maarif Vakfı olarak bizim en önce okul açtığımız ülkelerden birisidir." dedi.
Gürcistan'ın, Türkiye'nin komşusu, stratejik ortağı olduğunu, bu ülkeye büyük önem verdiklerini kaydeden Akgün, "Gürcistan'ın güvenliği, istikrarı ve refahı aynı zamanda Türkiye'nin de geleceği ve güvenliği demektir." diye konuştu.
TMV'nin Tiflis'te bir okulunun bulunmasının sadece eğitime değil, aynı zamanda iki ülkenin halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine hizmet ettiğini dile getiren Akgün, okulun burada faaliyet gösterdiği iki yıl içinde önemli başarılar elde ettiğini belirtti.
Akgün, Tiflis'teki okulun gelecek seneye yeni bir binaya taşınacağını, böylece öğrencilere daha kaliteli eğitim vereceklerini kaydetti.
Okulun faaliyet gösterilmesine verdiği destek için Gürcistan makamlarına teşekkür eden Akgün, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin okula ciddi destek sağladığını vurguladı.
Daha önce çeşitli ülkelerde Türkiye adına okullar açan bazı kurumların aslında eğitime ve Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmediklerini 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herkesin açık bir şekilde gördüğünü ifade eden Akgün, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında (FETÖ'nün) gerçekten Türkiye ve Türk halkının çıkarlarına değil, kendi menfaatlerine çalıştıklarını ve Türkiye ile bulundukları ülkeler arasında ilişkileri geliştiren değil, ilişkileri zehirleyen bir gündeme hizmet ettiklerinin farkına vardık." ifadelerini kullandı.
TMV okullarının gerçekten Türkiye ve Türk halkını temsil ettiğini belirten Akgün, Türkiye ile okullarının bulunduğu ülkelerle ilişkilerin derinleşmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Akgün, Türk toplumu ve TMV okullarına giden öğrencilerin velilerine, çocuklarının okullarına sahip çıkma çağrısında bulundu.