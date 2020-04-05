Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin yeni yönetimi göreve başladı

Merkezi İstanbul'da bulunan İnternet Gazeteciliğinin en önemli çatı kuruluşlarından olan TİGAD İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirledi. Okan Geçgel'in Genel Başkanlığında, yek liste olarak seçime gidilmesi sonucunda, seçilen yeni yönetim görevine resmen başlamış oldu.

ESKİ BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ

TİGAD Genel Başkanı Okan GEÇGEL yaptığı açıklamada, Kurucu Genel Başkan İzzet Aydın 'a bu güne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek bundan sonrada İzzet Aydın ile kol kola beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

TİGAD YENİ YÖNETİM KURULU

Yeni seçilen TİGAD yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Okan GEÇGEL Genel Başkan

Uğur ESKİER Genel Sekreter

Nevin GÖKTAŞ Genel Sayman

Bayram POLAT Genel Başkan Yardımcısı ( Teşkilat )

Erdem YEŞER Genel Başkan Yardımcısı ( Medya ve Tanıtım )

Celalettin Rumi AYGÜN Genel Başkan Yardımcısı ( Sivil Toplum Kuruluşları )

Fırat İPEK Genel Başkan Yardımcısı ( Eğitim ve Planlama )

Hamit SAÇAR/ Yönetim Kurulu Üyesi

Ökkeş SABAH/ Yönetim Kurulu Üyesi

Nalan ERBAŞ/ Yönetim Kurulu Üyesi

Gamze Şule İnandı/ Yönetim Kurulu Üyesi

Fırat ALTAN/ Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma ALTUNBAŞ/ Yönetim Kurulu Üyesi

Can TAŞKIN/ Yönetim Kurulu Üyesi

DENETLEME KURULU

İzzet AYDIN/ Başkan

Levent ERHAN/ Üye

Hakan YURDAGÜL/ Üye

YEDEK

Esra BALLIOĞLU

Büşra SELÇUK

Türkay DEMİR

İSTİŞARE KURULU

Prof Dr. Süleyman İRVAN

Prof Dr. Metin IŞIK

Av. Bedia TEYMUR

Dr. Ahmet FİDAN

Dr. Selha ASLAN