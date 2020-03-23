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TİGAD İnternet Gazeteciliği Derneği, basın emekçileri adına bir alkış ile destek ol kampanyası başlattı

İnternet Gazeteciliği Derneği, "Gazeteciler de bir alkışı hak etmiyor mu?" başlığı altında bir kampanyaya öncülük etti. TİGAD Genel Başkan Vekili Okan Geçgel, 23-25 Mart tarihleri arasında 2 gün boyunca penceremizden bir fotoğraf çekip, 21:00-22:00 saatleri arası '#GazetecilereDestek' hashtag'ı ile sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz" dedi.

23.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:29
TİGAD İnternet Gazeteciliği Derneği, basın emekçileri adına bir alkış ile destek ol kampanyası başlattı

İnternet Gazeteciler Derneği (TİGAD) Genel Başkan Vekili OkanGeçgel, "Gazeteciler de bir alkışı hak etmiyor mu?" başlığı altında TİGAD olarak bir kampanyaya ön ayak olmak istediklerini açıkladı.

Geçgel, "Coronavirüs salgını ile ilgili yaptıkları haberlerle toplumda farkındalık oluşturan ve halkı bilinçlendiren gazetecilere destek için TİGAD öncülüğünde bir kampanya başlatıyoruz" dedi.

"Koronavirüs salgını ile mücadelemiz devam ederken, fedakarca çalışan sağlık görevlileri dışında halka gerekli bilgileri aktaran gazeteciler de takdiri hak ediyor. Basın emekçilerinin unutulmaması adına bu farkındalığa ön ayak olmak istedik. Hem bilgisayar başında hem de sahada var gücüyle çalışan gazeteciler için de kısa bir zaman ayırır mısınız" diyen Geçgel, "Haberleri ile halkı aydınlatan ve yönlendiren gazetecilere destek oluyoruz. 23-25 Mart tarihleri arasında iki gün boyunca her gün penceremizden bir fotoğraf çekip, 21:00-22:00 saatleri arası '#GazetecilereDestek'hashtag'ı ile sosyal medya hesaplarımızdan güzel bir mesajla paylaşıyoruz. Başlatılan bu kampanyanın geniş çevrelerce desteklenmesi için herkesten duyarlılık bekliyoruz. Gazeteciliğin ne kadar zor şartlarda icra edildiğini anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. Onun için gazetecilik zor zanaat diyoruz. Her koşulda, yılmadan, bıkmadan halkın haber alma özgürlüğünü sağlamak için var gücüyle çalışan tüm meslektaşlarımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler : Güncel

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