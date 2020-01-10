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TİGAD Kırşehir Temsilciliği basın ödülleri

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Kırşehir Temsilciliği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın yayın kuruluşlarına ödül verdi.

10.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:32TİGAD Kırşehir Temsilciliği basın ödülleri
İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Temsilciliği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın yayın kuruluşlarına ödül verdi.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, 11 kategorideki ödüller sahiplerine takdim edildi.
Programın açılışında konuşan TİGAD Kırşehir Temsilcisi Erdem Yeşer, internet haberciliği ve sosyal medyanın etkinliğinin son zamanlarda toplumun her kesimine yayıldığını söyledi.
Basın yayın kuruluşlarının tehdit ve şantaj dilinden uzak bir anlayışla hareket etmesini çok önemsediklerini vurgulayarak, alanında başarılı olan gazetecileri ödüllendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından, Demirören Ajansı Muhabiri Abdurrahman Dulkadir "yılın en iyi görüntülü haberi", Umut Gazetesi'nden Mustafa Çavuş, "yılın en iyi fotoğraflı haberi", Evran Haber Ajansı "yılın en iyi internet sitesi", Çiğdem Gazetesi "yılın en iyi gazetesi", Yeşil Kaman TV'ye "yılın en iyi televizyonu", Ferhat Yıldırım'ın "Kahyanın Günlüğü" programı "yılın en iyi radyo programı", İbrahim Kahraman "yılın en iyi grafik tasarımcısı", Harun Şener "yılın en iyi muhabiri", Umut Gazetesi muhabiri Salih Hançer "yılın en iyi spor muhabiri", gazeteci Adnan Yılmaz "yılın en iyi köşe yazarı", Sonsöz haber sitesi muhabiri Cansu Kılınç "yılın en iyi belgeseli" ödüllerini aldı.
Programda, haberler.com genel yayın yönetmeni Bedia Teymur ve İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık'a teşekkür plaketi takdim edildi.
Ödül programına TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Okan Geçgel, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz ve Asaf Kayaoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kasım Karahocagil, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kırşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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