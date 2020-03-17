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TİGEM 4 bin 500 kuzu satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) toplam 4 bin 500 baş kuzuyu satmak üzere ihale açtı.

17.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:44
TİGEM 4 bin 500 kuzu satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) toplam 4 bin 500 baş kuzuyu satmak üzere ihale açtı.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi ivesi ırkı 4 bin 500 baş reforme erkek kuzu partiler halinde satılacak.
İhale 15 Nisan'da TİGEM'in Ankara'daki ihale salonunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ikinci ihale 22 Nisan'da aynı yerde tekrarlanacak.
Şartname, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ceylanpınar, Ekonomi

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