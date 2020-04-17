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TİGEM, Arap Tayı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi'ni kiralayacak

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ankara'daki Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi'ni 5 yıllığına kiraya verecek.

17.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:48
TİGEM, Arap Tayı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi'ni kiralayacak
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ankara 'daki Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi'ni 5 yıllığına kiraya verecek.
TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yaklaşık 35 bin metrekare arazi üzerinde bulunan Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi'nin kiralama işlemine ilişkin ihale, 6 Mayıs saat 10.00'da kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle yapılacak.
Teklif mektuplarının en geç söz konusu tarihe kadar TİGEM Genel Evrak servisine verilmesi gerekiyor.
İhalede, yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 552 bin lira ve ihale geçici teminatı 55 bin 200 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Ekonomi
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