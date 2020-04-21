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TİGEM Ceylanpınar İşletmesi personelinin maskesini eşleri üretiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi personelinin maskesini kadınlar üretiyor.

21.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:00
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi personelinin maskesini kadınlar üretiyor.
Gönüllü olarak bir araya gelen, eşleri TİGEM Ceylanpınar İşletmesinde çalışan 4 kadın hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan maske talebini karşılamak hem de virüs ile mücadeleye destek için maske üretmeye başladı.
Evlerinden getirdikleri dikiş makineleri ile günde 750 maske üreten 4 kadın, eşlerinin yanı sıra işletmede çalışan 3 bin personelin maske ihtiyacını da karşılıyor.
Kadınlardan Şükran Şimşek, yaptığı açıklamada, işletmenin maske ihtiyacını karşılamaya destek sunmak için maske üretimine başladıklarını söyledi.
Şimşek, "Salgınla mücadelede bizim de bir tuzumuz bulunsun istedik." dedi.
Sibel Göllü ise "Hem devletimize hem de işletmemize destek olmak amacıyla kendi maskemizi kendimiz üretmek istedik. 4 arkadaş bu işe başladık. Kadınların destek vermesini bekliyoruz." diye konuştu.
İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Okyay da Kovit-19 salgınıyla mücadele kapsamında işletme olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.
Maske kullanımının bu mücadelede büyük önem arz ettiğini vurgulayan Okyay, yaklaşık 3 bin personelin maske ihtiyacını işletme olarak karşıladıklarını aktardı.
Maske üretimiyle işletmenin dışa bağımlılıktan kurtulduğunu belirten Okyay, şunları kaydetti:
"Çalışan sayımız fazla olduğu için günlük maske tüketimimiz de fazla. Gerek maliyeti düşürmek ve gerekse maske ihtiyacımızı dışa bağımlı olmadan karşılayabilmek amacıyla çalışanlarımızın eşlerine böyle bir davette bulunduk. Onlar da çok büyük ilgi gösterdiler. 4 arkadaşımızla maske üretimine başladık. Günlük ortalama 750 maske üretiyoruz. Hedefimiz bunu daha da yükseltmek." TİGEM Ceylanpınar İşletmesi personelinin maskesini eşleri üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ceylanpınar, Güncel
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