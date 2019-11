TİGEM'in 17 işletmesinden 50 bin fidan desteği

Tarım İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 17 işletmede 50 bin 600 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Kırşehir 'in Boztepe ilçesindeki Malya Tarım İşletme Müdürlüğünün Yenidoğanlı köyünde düzenlediği fidan dikim töreninde konuşma yapan Işıkgece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda 81 ildeki 2023 noktada el ele 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.Bundan sonra her 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirten Işıkgece, ülkenin her bir tarafında geleceğe nefes olabilmek için bir araya gelineceğini vurguladı.Bu yıl dünya rekoru hedeflenerek, 10 bin futbol sahası büyüklüğünde fidan dikimi gerçekleştirileceğini aktaran Işıkgece, "TİGEM ailesi olarak 17 işletmemizde toplam 50 bin 600 farklı türde fidan dikerek destek veriyor, 'Biz de varız' diyoruz." şeklinde konuştu.Işıkgece, TİGEM'in tarih boyunca kurulduğu her yerde öncelikli ekolojik dengeye önem verdiğini söyleyerek, "Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyon 300 bin ağaç varlığına ulaşılmıştır. Her yıl bu sayıyı düzenli olarak artırıyoruz." ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından hazırlanan 3 bin fidan, Yenidoğanlı köyünde toprakla buluşturuldu.