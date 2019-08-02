Haberler» Güncel» Haber

TİGEM'in 77 tayı görücüye çıkıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 77 baş safkan Arap tayı, 6 Ağustos'ta satışa sunulacak.

02.08.2019 12:58 TİGEM'in 77 tayı görücüye çıkıyor
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 77 baş safkan Arap tayı, 6 Ağustos'ta satışa sunulacak.

TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 6 Ağustos Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, Karacabey Tarım İşletmesinde yetişen 42'si dişi, 35'i erkek olmak üzere toplam 77 baş 1 ve 2 yaşındaki tayların satışı teker teker yapılacak. İhale şartnamesi TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek. - BURSA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karacabey, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:49   "Vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleyecek projeleri geliştireceğiz"
15:49   Lübnan'da "Müstakbel TV" çalışanları grevde
15:49   İngiliz turist, ölen annesini gökyüzünde andı - MUĞLA
15:48   CHP'li vekillerden Eren Erdem'e destek açıklaması
15:48   Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Yapılaşmaya izin vermeyeceğiz
15:48   PAÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki
15:48   Soğuk hava depo sahipleriyle toplantı