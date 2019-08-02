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TİGEM'in 77 tayı görücüye çıkıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 77 tay ihaleyle satışa çıkarılacak.

02.08.2019 14:54 TİGEM'in 77 tayı görücüye çıkıyor
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 77 tay ihaleyle satışa çıkarılacak.
Tayların satışına ilişkin ihale Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde 6 Ağustos'ta açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, Karacabey Tarım İşletmesinde yetişen 42'si dişi, 35'i erkek olmak üzere toplam 77 baş, 1 ve 2 yaşındaki tayların satışı teker teker yapılacak.
İhale şartnamesi TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karacabey, Güncel

Kaynak: AA

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